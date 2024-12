Flamengo mira atacante em meio à transição de diretorias e período curto

Filipe Luís não quer começar a temporada sem um atacante. Com a saída de Gabigol e Pedro ainda no departamento médico, o Flamengo pode viajar para a pré-temporada sem um homem de origem para a função. Por isso, a mira está voltada para isso.

A tendência é que o Fla busque, além do atacante, reposições em caso de perdas. Vendas expressivas podem ajudar o clube a aumentar o caixa para sonhar mais alto.

José Boto, novo diretor de futebol, já está trabalhando. Ele participa do processo de montagem do novo departamento e já começa a mapear o mercado para as possibilidades. Ele chega ao Rio de Janeiro no final do mês.

O Flamengo tem previsão de ter R$ 3 milhões em caixa no início do ano. O clube deve ter um total de 20 milhões de euros para o ano inteiro de contratações.