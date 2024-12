Confirmado no Lyon, Almada deixa o Botafogo com dois títulos em cinco meses

Anunciado no dia 6 de julho, Thiago Almada confirmou sua saída do Botafogo pouco mais de cinco meses após sua chegada. Depois da eliminação do Glorioso na Copa Intercontinental, o argentino revelou que vai para o Lyon, clube o qual John Textor também é dono.

Durante o período que esteve no clube carioca, o meia de 23 anos participou de 26 jogos, com três gols e duas assistências. Embora tenha tidos números discretos em participações em gols, Almada foi importante na conquista do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores, tendo distribuído 57 passes decisivos. Os dados são do Sofascore.