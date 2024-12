Governo de Goiás irá investir cerca de R$ 50 milhões em reforma de autódromo antes de etapa de MotoGP

Veja mais: MotoGP e governo de Goiás assinam acordo para realização de etapa no Brasil a partir de 2026

As obras no autódromo começam a partir de janeiro de 2025. Durante esse período, o local ficará fechado e, portanto, não receberá eventos. Além das mexidas na pista, propriamente, também terão manutenção o boxes e as arquibancadas que receberão o público.

"São intervenções nas áreas de escape nos guarde raios um tipo de asfalto que é utilizado e isso é o que exige a interrupção do autódromo por um determinado período. Qual é esse período, a nossa estimativa é que em junho julho, ele esteja pronto já para receber eventos esportivos. As intervenções no Autódromo são mínimas, são feitas aqui para garantir a segurança da pista", complementou Adriano da Rocha Lima, secretário geral do Governo.

"Nós também faremos melhorias nas demais áreas que receberão o público dentro do autódromo algumas melhorias que podem levar um pouco mais de tempo, mas elas não impedem a realização de outros eventos no autódromo. Mas em torno de seis meses é o prazo que vamos fazer essa intervenção".

A etapa do MotoGP do Brasil está prevista para acontecer em março de 2026. A última vez que o Brasil recebeu uma etapa do MotoGP foi em 2004, no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Goiânia, que será sede a partir de 2026 também já recebeu as corridas entre 1987 e 1989. Além disso, o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, recebeu a corrida em 1992.