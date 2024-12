Felipão negocia com Grêmio para atuar em nova função, afirma Hernan

Segundo o colunista, o Grêmio avalia que a chegada de Felipão é importante no momento em que o técnico e ídolo Renato Gaúcho deixa o clube. Aos 76 anos, Scolari vê com bons olhos o novo desafio.

O Felipão, com o tamanho que ele tem no Grêmio, é ídolo do clube, a história e a identificação que ele tem com o torcedor, o conhecimento do universo Grêmio, é tudo que o Grêmio busca nesse momento após a saída do Renato.

Ter alguém de costas largas, de retaguarda, um cara que vai aguentar a crítica, um momento ruim de instabilidade. E o Felipão gostou de trabalhar no bastidor, como coordenador de futebol, como foi no Athletico-PR.

É uma meta de vida dele daqui para frente -- o Felipão tem mais de 70 anos e já ganhou tudo no futebol na beira do campo.

André Hernan

Wendell acertou com São Paulo, só falta liberação do Porto, diz Hernan

O São Paulo se acertou com o lateral esquerdo Wendell e agora negocia com o Porto a liberação do jogador, informou André Hernan.