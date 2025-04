Abel defende Ríos e vê 'luta de boxe' em vitória do Palmeiras sobre o Cerro

Ajuda da esposa: "Os torcedores têm dificuldade e eu também. Ontem, estava em casa e a minha mulher estava na cama. Eu peguei o caderno, comecei a fazer o time, ela olhou para mim e eu disse: 'não quer me dar uma ajuda?'. Ela disse para jogar com os mesmos, mas não pode ser assim. Está sendo um desafio novo para mim também e para os nossos jogadores. Eu arrisco quando troco, mas digo aos jogadores que confio neles, como foi com o Allan hoje. Esta rotatividade pode tirar alguma dinâmica de entrosamento, mas dá um ânimo e espírito aos jogadores. Isso nos ajuda a ganhar jogos. Não é só físico e mental, é esse espírito e mentalidade. É bom para eles estarem preparados para jogar."

Fase dos centroavantes: "Os centroavantes vivem de gols, mas eu, como treinador, há mais trabalhos do que só fazer gols. Às vezes, é só uma questão de paciência. Hoje, no meu VAR, era gol. Eles sabem que acreditamos neles. São jogadores diferentes e que podem jogar juntos. Não foi preciso hoje, mas pode acontecer e o clube acredita neles. São jovens e com margem de progressão absurda, mas claro que os gols trazem confiança e precisam disso. Vamos analisar os melhores caminhos para eles fazerem os gols. O Flaco entrou pouco tempo, mas é isso, eles precisam estar preparados. Ninguém mais do que os dois quer fazer gols, mas sem criar essa ansiedade, eles vão aparecer de forma natural."

Facundo Torres: "O Facundo tem de jogar do outro lado, mas está emprestado na esquerda. É um campeão, um guerreiro, joga onde for preciso. Se der as luvas, até goleiro ele vira. É quem mais temos utilizado, mas ele é robusto, resistente."

Felipe Anderson: "Acho mesmo que aquela posição dele nos pode dar mais, é bom para ele, para os torcedores passarem algum carinho para ele. Jogamos juntos. Sei da exigência deles, hoje estava o Jesus aqui e disse: 'mesmo depois de tudo o que vocês ganharam, eles não facilitam'. Os nossos jogadores sabem disso. É bom vê-lo mais dinâmico, feliz. É muito mais fácil quando as pessoas têm mais paciência. Ele tem qualidade, jogou em clubes extraordinários. Esse ano, pelas lesões que tivemos, ele jogou de 7, 11, 10... E se calhar, tem sido um dos jogadores que mais tenho prejudicado pelo o que a equipe precisa. É bom vê-lo fazer um bom jogo. Pode jogar muito bem ali, até fechar o corredor como lateral. É um atleta robusto, físico e com técnica."

Time para o Dérbi: "Sábado, vamos fazer a gestão de energia que tivermos que fazer para jogarmos com força máxima."

Ceará na Copa do Brasil: "Quem foi que tirou a bola [do sorteio]? Todos os anos a mesma coisa... Foda-se. Devemos substituir quem vai tirar a bola porque todos os anos tiram a bola errada. Está dando azar ao Palmeiras."