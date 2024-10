Se Flamengo passar pelo Corinthians, será com Gabigol, diz Casão

O Gabriel é um jogador desses grandes jogos. Se o Filipe Luís souber prepará-lo, o Gabriel vai entrar tão ou mais motivado que os jogadores do Corinthians. É o jogo para dizer que é a hora do Gabriel, que ele pode mostrar que ainda é o Gabigol. [...] O Flamengo não tem opção. Se jogar sem o Gabriel, o Flamengo tem que improvisar o Bruno Henrique ou o Gonzalo Plata. [...] É preciso dar força ao Gabriel nessa hora: "É a tua grande chance! Vai lá e pega ou é ladeira abaixo". [...] A hora de o Gabriel mostrar algo é agora. Ou agora ou nunca mais.

Renato Maurício Prado

