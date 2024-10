Dorival vê 'movimento sujo' limpar barra da seleção: o que ele quer dizer?

A dinâmica do time abre espaço para os pontas, que podem ficar mais no mano a mano com os marcadores. Savinho e Luiz Henrique se valeram disso pelo lado direito.

Vínhamos tendo sustentação defensiva na maioria dos jogos. Nos faltavam ataques em profundidade. Queríamos as bolas nos pés de cada jogador, com aproximação se trabalhava na mesma linha, passando comodidade ao adversário

A mudança de desenho na marcação por parte do Peru também ajudou o Brasil a ficar mais solto em campo, quando já tinha construído o 2 a 0, em dois pênaltis.

"Todos os comportamentos são importantes, tudo que foi treinado e trabalhado aconteceu. A dinâmica da troca de passes do segundo tempo mudou pelo segundo gol, com o adversário mais exposto. No primeiro tempo era impossível pela forma que estava, circulação um pouco lenta, podíamos ter sido mais simples. Melhoramos e isso foi importante para a construção do resultado", analisou o técnico.

Vem mais 'sujeira'?

A missão de Dorival Júnior a partir de agora é conseguir replicar o que se viu no segundo tempo contra os peruanos.