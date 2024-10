Zé Roberto explica 'compra' de time e função que vai exercer em SAF

A empresa Flash Forward, que tem Zé como proprietário, fez uma proposta por 90% das ações do futuro São Bento SAF no valor de R$ 130 milhões. O montante seria investido nos próximos anos, com o objetivo de recolocar a equipe na elite do futebol paulista e na Série B do Brasileiro até 2030.

Além de Zé Roberto, o ex-jogador Fransérgio, o empresário Tiago Riberio (ex-CEO do Estoril) e o economista Fernando Ferreira também representam a Flash Forward.

Proposta de Zé Roberto foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Deliberativo do São Bento no final do mês passado. Esse processo era considerado crucial pelas partes envolvidas no negócio.

Falta apenas um "sim" para o São Bento virar SAF. O clube convocará uma assembleia de sócios e se a maioria concordar com o negócio, ele será fechado. Não há definição de data até o momento.

Sem calendário nos próximos meses, o São Bento se prepara para o Paulistão de 2025, após disputar a Série A2 do Campeonato Paulista.