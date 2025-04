Acertado com o Corinthians, Dorival assiste jogo contra o Flamengo no Maracanã

Dorival Júnior voltou a ser prioridade da diretoria corintiana após a negativa de Tite. Adenor era esperado na última terça-feira para assinar contrato e já comandar o treino, mas encerrou as negociações com o Timão para anunciar uma pausa na carreira por entender que precisava cuidar da saúde mental.

Dorival estava livre no mercado desde que foi demitido do comando da Seleção Brasileira, no fim de março deste ano. Ao todo, foram 16 jogos, com sete vitórias, sete empates e duas derrotas. O duro revés contra a Argentina, por 4 a 1, fora de casa, culminou na demissão do treinador.

O ex-técnico da Seleção Brasileira chega ao Corinthians para substituir Ramón Díaz, que deixou o clube no último dia 17 de abril. O argentino, que conquistou o título do Paulista pelo Alvinegro, esteve no comando da equipe em 60 jogos, com 31 vitórias, 16 empates e 13 derrotas.

Antes da Seleção, Dorival acumulou passagens por diversos clubes do Brasil, como Flamengo, São Paulo, Santos e Palmeiras. No Rubro-Negro, foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022. Já no Tricolor, conquistou a Copa do Brasil em 2023, título inédito na galeria do clube.