Técnico se revolta e pede demissão após troca em pênalti na Argentina

Ídolo do San Lorenzo, o técnico Leandro Romagnoli pediu demissão do cargo de treinador da equipe argentina por atletas mudarem cobrador de pênalti em momento decisivo do jogo.

O que aconteceu

Nos momentos finais do 1 a 1 entre San Lorenzo e Godoy Cruz, a equipe de Romagnoli desperdiçou pênalti e ficou sem a vitória. O ex-treinador da equipe declarou ter ficado enfurecido com a decisão dos atletas de alternar batedor. "Fiquei irritado. Era o Iker Muniain. Mas no campo decidiram que era ele (Fydriszewski) que cobraria. Se soubesse que ele cobraria, teria dito para que não fizesse", disse o argentino.

Romagnoli pediu demissão do cargo de treinador do San Lorenzo após situação. "Só nos restam palavras de agradecimento para o Pipi (Romagnoli) e seu corpo técnico pelo trabalho, pela dedicação e principalmente por sempre privilegiar as necessidades de San Lorenzo acima de tudo", disse o clube, em nota oficial.