Scaloni ignora favoritos e diz que argentino merece Bola de Ouro sem Messi

O técnico Lionel Scaloni, da Argentina, ignorou o favoritismo de Vini Jr, Bellingham e Rodri à Bola de Ouro e afirmou que um atleta argentino merece levar a premiação.

O que aconteceu

O favorito de Scaloni é Lautaro Martínez. O atacante da Inter de Milão e o goleiro Emiliano Martínez são os únicos argentinos da lista com os 30 indicados — Messi ficou de fora desta edição.

O treinador citou a Copa América como principal fator para a eleição de Lautaro Martínez. Scaloni citou os números e o poder decisivo do atacante, que foi o autor do gol do título argentino sobre a Colômbia.