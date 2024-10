Titular no Palmeiras, Giay é 'decisivo' em jogo na Argentina; entenda

Titular nos últimos jogos do Palmeiras, Giay foi personagem fundamental no empate entre Godoy Cruz e San Lorenzo por 1 a 1, disputado no último sábado (12), pelo Campeonato Argentino.

O que aconteceu

Giay marcou o gol do San Lorenzo na partida. O lateral do Palmeiras foi às redes nos acréscimos do primeiro tempo. Ele aproveitou sobra de cobrança de escanteio, finalizou na trave, mas pegou o próprio rebote e completou. Ulariaga marcou o gol do Godoy Cruz.

Acontece que o jogo durou quase cinco meses. A primeira etapa da partida foi disputada no dia 25 de maio, no Estádio Feliciano Gambarte, quando Giay ainda era jogador do San Lorenzo.