Dorival promete seleção muito forte em dois anos, mas cita 'apertos' até lá

Análise do jogo com gol cedo. "Nível de concentração tem que ser muito alto sempre, aconteceu, foram felizes. Mas fico muito feliz com a maturidade da equipe, mesmo muito jovem. Tivemos equilíbrio, tranquilidade, acelerando com a posse, invertendo o lado da jogada. Gols saíram dessa forma, em inversões. No momento final o que foi trabalhado ficou claro. Estamos caminhando passo a passo, aos poucos. Aos pouquinhos tentando encontrar um melhor caminho".

O que mais Dorival disse

Recado ao torcedor

"Estávamos totalmente afastados da seleção de fato geral, não por culpa de um ou de outro, mas momento do país, da seleção, conturbado de forma geral. Vejo oportunidade de dar as mãos e trazer o torcedor para o nosso lado. Quando assumi a seleção, todos falaram de renovação. Falo pela última vez. Queriam renovação, está sendo feita e não se alcança resultado na mesma velocidade com que se busca renovação. É interessante que o país quer sucesso antes do trabalho, isso acredito que só no dicionário. Isso jamais aconteceu no dia a dia. Vamos oscilar, não vamos ter jogos maravilhosos, mas estamos crescendo aos poucos. Resultados nunca foram o que desejávamos, tudo isso vai acontecer no momento certo, com pés no chão, equilíbrio, e contando com o apoio do torcedor. Aos poucos o torcedor virá. Se fizermos trabalho em conjunto, virá. Não podemos estar separados, temos que mostrar que boas coisas estão acontecendo. Com trabalho, dedicação, resiliência para suportar, podemos crescer e ficar muito fortes. Podem esperar que esse momento vai chegar".

Paquetá suspenso - André com dor

"André teve choque muito forte no último treinamento. Ele estava tendo alguma dificuldade até de performar em razão da batida. Fez trabalho intenso para poder estar em campo. Paquetá tinha cartão, aproveitamos para mexer no meio, tentando ganhar mais dinâmica. Conversamos sobre possível vinda de algum atleta, sim. Provavelmente até o fim da noite, no mais tardar amanhã, teremos essa definição para ter um grupo completo, conhecendo mais cada um deles. Fato importante pela sequência e ideia mais clara de tudo que acontece".