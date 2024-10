Brasil vira contra o Chile com dupla do Botafogo e tira corda do pescoço

O Brasil voltará a campo para enfrentar o Peru, terça-feira, no Mané Garrincha. O Chile jogará a Colômbia, no mesmo dia, no Estádio Municipal de Barranquilla.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Gol relâmpago e reação

O jogo começou da pior maneira possível para o Brasil. O Chile abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo com Eduardo Vargas. O atacante do Atlético-MG não foi marcado por Danilo e aproveitou falha de Ederson para marcar de cabeça.

Em crise, a seleção brasileira precisou mostrar reação e demorou a acordar. A primeira chance só veio aos 27 minutos, quando Abner cruzou, Maripán desviou contra e a bola passou raspando a trave.

Mesmo mal coletivamente, o Brasil passou a assustar mais e achou o empate antes do intervalo. Danilo lançou, Savinho saiu da marcação e cruzou na cabeça do estreante Igor Jesus. O centroavante do Botafogo marcou logo na sua primeira partida pelo Brasil.

Vitória no fim

Dorival mexeu duas vezes no intervalo. Saíram André e Lucas Paquetá para as entradas de Bruno Guimarães e Gerson. O Brasil melhorou pouco depois do intervalo.