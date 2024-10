Seleção se liberta de lado esquerdo sem Vini Jr e cria vitória pela direita

No mesmo jogo, Andreas Pereira tinha aberto o placar mais cedo. Ainda sem Vini Jr., coube a Savinho, pela direita, fazer a jogada para o gol do meia do Fulham (ING). Somente uma vez o Brasil marcou em jogada pela direita com Vini em campo na 'Era Dorival Jr': foi contra a Inglaterra, no primeiro jogo, quando Andreas lançou da direita para ultrapassagem de Vini Jr. pelo centro; a bola acabaria encontrando Endrick e, depois, a rede.

Depois do duelo contra os mexicanos, o Brasil marcou sete gols em sete jogos antes do jogo contra o Chile, todos com Vini em campo. Desses, quatro foram pelo lado esquerdo, um pelo centro e dois em bolas paradas.

Relembre os gols marcados pela seleção nos últimos sete jogos antes da vitória sobre o Chile.