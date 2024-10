Alemanha tem três gols anulados, mas vê atacante brilhar e vence a Bósnia

Undav até comemorou o hat-trick, mas o VAR estragou a festa. No começo do segundo tempo, o atacante aproveitou rebote do goleiro Vailsj e empurrou para as redes. O gol foi validado pelo árbitro em campo, mas o VAR detectou impedimento na jogada, estragando a festa.

A Alemanha ainda teve mais um gol anulado no segundo tempo. Gnabry foi lançado nas costas da defesa e arrancou. O atacante finalizou e saiu para comemorar, mas o bandeirinha anulou o lance por impedimento.

Dzeko recolocou a Bósnia no jogo. Mesmo sem incomodar muito, a seleção da casa foi precisa pelo alto. Após cobrança de escanteio aos 25 minutos, Dzeko apareceu na segunda trave e cabeceou no cantinho. Nübel até tocou na bola, mas viu ela entrar.

A Bósnia tentou incomodar depois de diminuir o placar, mas não teve êxito. A equipe da casa passou a ocupar o campo de atacante, porém os cruzamentos e os chutes de longe não foram precisos.