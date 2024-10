Matheus Pereira, do Cruzeiro, é convocado para a seleção brasileira

Meio-campista do Cruzeiro, Matheus Pereira foi convocado para a seleção brasileira nesta sexta-feira.

O que aconteceu

O meia de 28 anos do Cabuloso foi chamado por Dorival Júnior para compor o elenco da Amarelinha. Atleta tem mostrado alto nível em passagem pelo Cruzeiro, tendo chamado a atenção do técnico da seleção brasileira para atuar nesta data Fifa.

Jogador foi chamado para a equipe nacional após a suspensão de Lucas Paquetá. O meio-campista do West Ham tomou segundo amarelo no torneio na vitória contra o Chile, e não poderá atuar contra o Peru no próximo compromisso da seleção.