Palmeiras: Joia quer retomada após meses fora por lesão que acabou com Abel

Mesmo com as graves lesões, o Palmeiras optou por Figueiredo fazer sua reta final de recuperação com os profissionais. O atleta está no clube desde os dez anos, foi vitorioso nas categorias da base e desperta grandes expectativas no Palmeiras mesmo com as graves lesões.

No final do ano passado, o Palmeiras optou por renovar o contrato de Figueiredo até setembro de 2026 com uma multa rescisória milionária: 60 milhões de euros (cerca de R$ 363 milhões na cotação atual).

Lesão de Figueiredo fez Abel abandonar a carreira

Abel Ferreira, em ação pelo Sporting em 2010 Imagem: Barrington Coombs - PA Images via Getty Images

Em abril de 2011, Abel sofreu uma ruptura dos ligamentos cruzados do joelho direito e precisou passar por cirurgia. Por causa da lesão, o então lateral-direito precisou encerrar a carreira e aos 34 anos assumiu o cargo de treinador do time sub-19 do Sporting.

O técnico português lembrou da situação ao comentar o momento de Dudu, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e sofreu uma lesão no menisco, e luta para retomar o bom nível.