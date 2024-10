Colômbia acusa Bolívia de espionagem antes de jogo pelas Eliminatórias

É lamentável que eles enviem uma pessoa para espionar, não sei de onde veio ou quem foi. Mas identificamos, temos fotos e, a partir daí, faremos a denúncia do caso quando for o caso. Foi uma quebra da intimidade do elenco o que aconteceu. Temos a pessoa fotografada e vamos ver como procedemos nessas próximas horas. Nestor Lorenzo, em entrevista coletiva

A espionagem veio dias após um 'pedido'. Em entrevista, o técnico Óscar Villegas, da Bolívia, se irritou com repórteres perguntando sobre a escalação da sua seleção e pediu que eles espionassem a Colômbia.

Eles [repórteres] nem publicam, não sei para quem é essa informação, Claro que isso incomoda. Mas se eles vão fazer isso com a Colômbia, será muito bem-vindo, espero que sim, que possamos ter nestes dias tudo o que a Colômbia faz. Óscar Villegas, técnico da Bolívia

Clima hostil para o jogo

O clima promete ser hostil para a Colômbia na Bolívia. E não só pela espionagem denunciada pelo treinador Nestor Lorenzo.

A partida será disputada no Municipal El Alto. O estádio, que pertence ao Always Ready, está localizado a 4.090m de altitude. O local, inclusive, está mais acima do que o Hernando Siles, em La Paz, onde a seleção boliviana geralmente manda os seus jogos.