Após salvar o Atlético-MG na Copa do Brasil, Hulk comenta possibilidade de retornar à Seleção

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil, o Atlético-MG visitou o Maringá no Estádio Willie Davids e empatou por 2 a 2. Autor do segundo gol do Galo na partida, Hulk falou sobre a possibilidade de retornar à Seleção Brasileira caso o novo técnico da Amarelinha, que ainda não foi definido, resolva o convocar.

"Não tem como não ir. Já estive ali por alguns anos defendendo a Seleção, e quando a gente tem uma experiência maior é bem melhor, porque você consegue desfrutar mais. Estou feliz aqui (Atlético-MG), fazendo meu trabalho e tentando melhorar a cada jogo pra poder dar o meu melhor no clube. Se tiver uma oportunidade de ser coroado mais uma vez com a camisa da Seleção, com certeza vai ser mais um sonho, porque é sempre um sonho. Mas, independente disso, vamos estar sempre torcendo, porque somos brasileiros", concluiu Hulk.

Hulk teve uma trajetória significativa na Seleção Brasileira entre 2009 e 2021, período em que disputou 49 partidas, marcou 11 gols e anotou cinco assistências. Com a Amarelinha, disputou torneios importantes, dentre eles a Copa do Mundo de 2014, em que foi titular durante histórica derrota por 7 a 1 para a Alemanha. Sua última convocação ocorreu em setembro de 2021, quando foi chamado por Tite, aos 35 anos, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.