Corinthians, Fla, Palmeiras: para quais times os 11 ministros do STF torcem

Uma brincadeira descontraída entre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo futebol chamou a atenção durante o julgamento sobre o futuro da CBF. O UOL separou abaixo quais os times do coração dos juízes da instância máxima do judiciário brasileiro

O lado torcedor no STF

Apenas um integrante da "escalação" do STF não tem time declarado. Carmen Lúcia é a única entre os 11 ministros que não divulgou um clube do coração.

Os quatro grandes clubes de São Paulo estão representados com torcedores no STF. Entre o quarteto do Rio de Janeiro, apenas o Vasco fica fora.