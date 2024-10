'Faz muita falta': como a ausência do X impacta os clubes de futebol

O X de Elon Musk pagou uma multa de R$ 28,6 milhões e está perto de ser liberado no Brasil. A notícia anima os produtores de conteúdo dos clubes de futebol do país.

A volta do antigo Twitter representa mais trabalho para os administradores dos perfis das equipes, mas isso não é problema. Os profissionais de social media sentem a falta da "rede social das notícias".

As equipes migraram para o Threads ou Bluesky e adaptaram a comunicação no Instagram, porém, o X tem suas especificidades. Ao mesmo tempo que tolera mais brincadeiras, é também o local onde há mais cobrança do torcedor.