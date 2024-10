Seleção inicia preparação para enfrentar Chile e Peru sem quatro jogadores

A seleção brasileira iniciou a preparação para enfrentar Chile e Peru com 19 jogadores.

O que aconteceu

O técnico Dorival Júnior não teve os zagueiros Marquinhos e Beraldo, o lateral-esquerdo Abner Vinicius e o atacante Raphinha no treinamento desta segunda-feira (17), no CT do Palmeiras.

O quarteto chegará ainda nesta e trabalhará em campo na terça, quando Dorival terá força máxima pela primeira vez. O último treino antes de enfrentar o Chile ocorrerá na quarta-feira. O Brasil jogará diante dos chilenos na quinta, em Santiago, e do Peru, terça, no Mané Garrincha.