Zubeldía ganha tempo e quer correções 'da porta para dentro' no São Paulo

O São Paulo não criou chances claras contra o vice-lanterna e se afastou do G4. O Tricolor agora está a quatro pontos do Flamengo, o quarto colocado.

O Brasileirão é tratar de tirar vantagem de pequenas coisas. Não há muita diferença entre um time e outro. Todos jogamos por algo. Possivelmente, os locais sempre têm vantagem leve, mas vamos corrigir portas para dentro, conversar. Serão difíceis os jogos para terminar o campeonato Zubeldía, em entrevista coletiva

Na última sexta-feira, o presidente Julio Casares pediu um voto de confiança para Zubeldía depois das eliminações na Libertadores e Copa do Brasil.

O presidente, porém, disse que toda segunda-feira tem uma avaliação sobre o trabalho. A reunião de hoje promete ser de sinal de alerta ligado.

Zubeldía merece a nossa confiança, está super prestigiado, mas claro que futebol é dinâmico. Eu não vejo nenhum tipo de risco neste momento. Ele está trabalhando, foi para Cuiabá, está tudo normal. Eu me surpreendo com essa notícias (...) Agora, a avaliação do futebol é constante, toda segunda-feira nós fazemos uma avaliação da dinâmica Casares

O São Paulo só voltará a jogar no dia 16 de outubro, contra o Vasco, no Brinco de Ouro da Princesa. O Morumbi não estará disponível por causa dos shows do Bruno Mars.