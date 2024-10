Endrick 'volta' ao Palmeiras após taça, adeus e bônus milionário ao clube

A seleção brasileira treina no CT do Palmeiras até quarta-feira (9), e enquanto isso o torcedor alviverde aproveita para matar a saudade de Endrick, que retornou à Academia de Futebol com uma vida bem diferente no Real Madrid — e que já rendeu um bom dinheiro ao clube que lhe revelou.

O que aconteceu

Endrick não passou por testes no time B do Real Madrid após deixar o Palmeiras e já até conquistou seu primeiro título com o time profissional. Vini e Rodrygo fizeram algumas partidas no Real Madrid Castilla antes de chegarem ao time principal — processo que não aconteceu com Endrick. Além disso, no início da temporada o jovem assistiu do banco o título da Supercopa da Uefa.

A cria da Academia tem nove partidas e dois gols em sua primeira temporada no Real Madrid até o momento.