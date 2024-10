Juca: Se o Flamengo arrancar no Brasileirão, tem time para ser campeão

Calendário atrapalha? Pausa da Data Fifa é ruim pro Palmeiras, diz Arnaldo

A parada da Data Fifa será ruim para o Palmeiras no Brasileirão, opinou Arnaldo Ribeiro. O comentarista destacou que o time de Abel Ferreira fará apenas mais duas partidas em outubro e pode sentir falta de ritmo de jogo e de competição. O Verdão volta a campo no dia 20, contra o Juventude, e depois dia 26, ante o Fortaleza.

