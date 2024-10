Corinthians atropela venezuelanas com super goleada na Libertadores

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Libertad, enquanto o ADIFFEM pega o Boca.

Classificação e jogos

Como foi o jogo

Grande favorito para vencer a partida, o Corinthians dominou o 1º tempo. Logo aos 4 minutos, Gabi Zanotti, de cabeça, abriu o placar para as Brabas. No entanto, o Corinthians errou muitos passes e desperdiçou chances de ampliar a vantagem antes mesmo dos 20 minutos.

Mas após os 25 minutos, a porteira se abriu! O Corinthians chegou ao segundo gol com Duda Sampaio, em jogada aparentemente irregular. No replay foi possível ver que a atacante estava impedida no momento do cruzamento, mas como nesta fase não tem VAR, o que vale é a decisão de campo.

Na reta final do 1º tempo, o jogo virou passeio. Aos 32, foi a vez de Eudimilla guardar o seu, de pênalti, fazendo o 3 a 0, enquanto Ju Ferreira, invadindo a área como se fosse um "jogo treino", transformou o placar em goleada para as Brabas ainda na primeira etapa. Além da superioridade no quesito ofensivo, o Corinthians também não deu quase nenhuma oportunidade de o ADIFFEM fazer ao menos seu golzinho de honra.

Na volta do intervalo, o Corinthians continou massacrando o ADIFFEM. Eudimilla anotou logo mais dois gols no início do 2º tempo, enquanto Gabi Zanotti e Yasmin fecharam a goleada por 8 a 0.