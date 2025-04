Martinelli celebra classificação do Arsenal na Liga dos Campeões: "É um sonho estar vivendo isso"

Depois de 16 anos, o Arsenal está de volta às semifinais da Liga dos Campeões. Nesta quarta-feira, os ingleses venceram o Real Madrid por 2 a 1 no Estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta das quartas de final da competição. Autor do segundo gol da partida, Gabriel Martinelli comemorou a classificação.

"É um sonho estar vivendo isso, fazer um gol aqui no Bernabéu. O Henry fez o gol na época dele e hoje eu e o Saka conseguimos fazer os gols aqui também. Então, muito feliz. A gente veio aqui só com uma mentalidade, não viemos para segurar o jogo. A gente teve que manter a calma em alguns momentos por conta da pressão, de como o time deles joga, para tentar acalmar um pouco. Mas, na nossa mente, a gente queria ganhar e conseguimos atingir nosso objetivo", comentou Martinelli à TNT Sports.

"Não deixamos nada desta 'remontada' ou qualquer coisa desse tipo interferindo na nossa preparação. A gente veio com a cabeça tranquila, pé no chão. A gente sabe da qualidade que nosso time tem e conseguimos sair com um resultado positivo, mesmo tendo ganho o primeiro jogo por 3 a 0 também", completou.