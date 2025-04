CBF define Neo Química Arena como palco para Brasil x Paraguai pelas Eliminatórias em junho

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, em São Paulo (SP), foi escolhida como palco para a partida da Seleção Brasileira diante do Paraguai, no dia 10 de junho, às 21h45 (de Brasília). O compromisso será válido pela 16ª rodada as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Definimos há pouco o jogo do Brasil contra o Paraguai, no dia 10 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo. O centro de treinamento do Corinthians servirá também como base da preparação da Seleção neste período. Vamos contar com uma logística confortável para ir e retornar do Equador", anunciou o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Deste modo, será a segunda vez que a Neo Química Arena, localizada no bairro de Itaquera, abrigará o confronto entre as duas seleções pelas Eliminatórias. Em março de 2017, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo de 2018 ao derrotar os paraguaios por 3 a 0 no estádio do Corinthians. Os gols brasileiros foram marcados por Coutinho, Neymar e Marcelo.