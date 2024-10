Quinto corte: sem Militão, Dorival convoca Fabricio Bruno para a seleção

O zagueiro Fabricio Bruno foi chamado para a vaga de Éder Militão na seleção brasileira.

O que aconteceu

Éder Militão foi cortado das Eliminatórias por causa de uma pequena lesão na coxa esquerda.

Fabricio Bruno, do Flamengo, está de volta à seleção. Ele foi convocado pelo técnico Dorival Júnior mesmo sendo reserva com Filipe Luís no Flamengo.