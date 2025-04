Ancelotti sobre futuro no Real Madrid: 'Não sei e nem quero saber'

Não posso falar sobre isso agora. Pode acontecer, não sei. O clube pode querer mudar. Pode ser este ano, pode ser no próximo. Não há problema. No dia em que eu acabar aqui, só posso fazer uma coisa: agradecer. Em um dia, em um mês, em um ano. Vou agradecer a este clube, nada mais. Carlo Ancelotti

Os repórteres tentaram "driblar" Ancelotti. Eles perguntaram sobre uma possível despedida da Champions, mas o italiano escapou na resposta.

Nesta temporada, sim [último jogo na Champions]. Fizemos uma viagem muito boa. Eu não sei sobre o futuro e não quero saber. Carlo Ancelotti

O jornal Marca informou que a CBF enviou um agente ao jogo. A ideia, segundo o veículo, é convencer o italiano a assumir a seleção brasileira, que está sem treinador após a saída de Dorival Júnior.

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026. O treinador ainda tem a reta final do Campeonato Espanhola, a final da Copa do Rei e o Super Mundial de Clubes para disputar na atual temporada.