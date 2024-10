Audiência sobre caso de manipulação envolvendo Paquetá é marcada para março

Está previsto para março de 2025 que vem o depoimento de Lucas Paquetá à FA (Federação de Futebol da Inglaterra) sobre os possíveis casos de manipulação de jogos. O brasileiro é suspeito de receber cartões amarelos propositalmente para favorecer apostadores.

O que aconteceu

A informação sobre a data foi veiculada inicialmente pelo jornal 'The Sun' e confirmada neste domingo (6) pela reportagem do UOL.

O jogador do West Ham foi denunciado em maio deste ano por suposto envolvimento com apostas no Campeonato Inglês. A FA acusa o brasileiro de ter forçado cartões amarelos em quatro partidas entre o fim de 2022 e o meio de 2023.