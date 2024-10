São Paulo percebe melhora cognitiva e prioriza ensino de ponta em Cotia

O São Paulo obriga todos os atletas de suas categorias de base a frequentarem uma escola particular e tem visto uma melhora em campo.

O que aconteceu

Todos os 320 atletas que fazem parte das categorias de base do clube frequentam uma escola particular de Cotia. O Tricolor paga as mensalidades para os jovens.

Até alguns anos atrás, o clube não obrigava os alunos a frequentarem a rede particular de ensino. Parte dos garotos estudava em diferentes redes de ensino, desde escolas públicas a particulares.