Cuiabá vence São Paulo com gol de bicicleta e aumenta pressão em Zubeldía

São Paulo finalizou pouco novamente, e Cuiabá conseguiu segurar o placar. Equipe mato-grossense fez jogo para marcar início de tentativa de sair do Z4, enquanto o Tricolor, com resultado, deixou o técnico Zubeldía pressionado no cargo, após resultados recentes. Segundo tempo foi parecido com o primeiro, dessa vez com maior pressão da equipe paulista sobre os donos da casa, mas sem efetividade.

Gols e destaques

Com três minutos, Bruno Alves fez para o Cuiabá de bicicleta! O zagueiro ativou a "lei do ex" e, com passe de Pitta, fez ótima finalização para fazer 1 a 0 para os donos da casa e abrir cedo o placar do jogo.

Clayson ampliou no fim do primeiro tempo. Bobadilla entregou para Lucas Fernandes e soltou a bola nos pés do atacante, que cortou para a direita e acertou bela finalização no lado esquerdo de Rafael, aos 42 minutos.

Ao final do confronto, a primeira grande chance do São Paulo. Luiz Gustavo arriscou em finalização forte, mas a bola passou pela esquerda do gol de Walter.

William Gomes chutou muito mal! O atacante do Tricolor fez ótima jogada mas, na hora de concluir, acabou finalizando para fora.