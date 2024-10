Arnaldo: Não vejo mais Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro

A estreia de Filipe Luís no comando do Flamengo expôs as limitações do trabalho de Tite no clube, avaliou Arnaldo Ribeiro, no Posse de Bola. Na opinião do comentarista, o ex-técnico da seleção não está hoje entre os principais nomes brasileiros disponíveis no mercado.

'Estreia de Filipe Luís no Flamengo deixou trabalho de Tite menor': "A estreia do Filipe Luís deixa o trabalho de um ano do Tite ainda menor. Já teve uma grande diferença. Talvez com o Tite o time tenha feito uma ou outra partida deste nível, mas nunca fez uma partida assim com o Gabigol. Ele talvez tenha sido mais discreto no jogo, mas ele não foi exatamente um desastre e acho que provocou alguns momentos de saudosismo com o time do Jorge Jesus. Foi a sincronia que esses jogadores ainda têm: Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique. Assisti aqui com minha filha de 20 anos. Ela chegou do treino, ficou vendo o jogo e não conseguiu sair até acabar o jogo, porque quando o Flamengo consegue jogar em alto nível é gostoso de ver jogar. E a gente tava com isso na memória apenas, né? E isso aconteceu, sim, na quarta-feira. Em relação ao Felipe primeiro, a primeira amostra foi boa".

'Não vejo Tite entre os principais nomes do mercado brasileiro': "Em relação ao Tite, o trabalho de um ano no melhor elenco do Brasil, depois de duas Copas do Mundo, você vê que são oito anos e não se percebe uma evolução. O trabalho para a primeira Copa foi melhor do que eu trabalho para a segunda Copa, levando em consideração a Seleção Brasileira. E o trabalho dele no Flamengo foi fraco, fraco em todos os aspectos. Se a gente pensar no futuro da carreira dele, não vejo mais o Tite entre os principais nomes no mercado brasileiro, que continua escasso pra caramba".