Corinthians cogita ter novo parceiro em contrato de Memphis Depay, diz PVC

O colunista do UOL explicou que a situação não é simples, mas há otimismo dentro do Corinthians em relação ao apetite do mercado.

O Corinthians entende que tem empresas no mercado sinalizando que podem substituir a Esportes da Sorte, inclusive com o contrato do Memphis. É difícil, não está encaminhado. Para encaminhar, precisa rescindir com a Esportes da Sorte. Não é uma situação fácil. Além do que, se você rescinde com a Esportes da Sorte, por pelo menos um mês, dois meses você vai ter que arcar com isso até que o patrocínio novo entre. Você está falando de um patrocínio que vai pagar lá na frente. Então, tem um problema, mas o Corinthians já começa a estudar soluções e tem um certo otimismo ali dentro. Paulo Vinícius Coelho

Esportes da Sorte poderia tentar 'atalho' para seguir operando, explica Mattos

No Finanças do Esporte, Rodrigo Mattos explicou como a patrocinadora master do Corinthians poderia aproveitar caminho feito pela Vai de Bet para seguir atuando mesmo após ser vetada pelo governo. Assista no vídeo acima.

A Vai de Bet, ex-patrocinadora do Corinthians, está liberada após liminar obtida pela Loterj (Loteria Estadual do Estado do Rio de Janeiro) na Justiça Federal do Distrito Federal (TRF1). O órgão é responsável pela administração e fiscalização de jogos de loteria e apostas no estado.