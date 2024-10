Ex-Corinthians, Vai de Bet pode operar no Brasil após liminar

Ex-patrocinadora do Corinthians, a Vai de Bet pode operar no Brasil após uma liminar.

O que aconteceu

A Vai de Bet está liberada após liminar obtida pela Loterj (Loteria Estadual do Estado do Rio de Janeiro) na Justiça Federal do Distrito Federal (TRF1). O órgão é responsável pela administração e fiscalização de jogos de loteria e apostas no estado.

A liberação para a atuação, porém, não é definitiva. A Vai de Bet ainda não conseguiu a autorização do Ministério da Fazenda. Vale lembrar que todas as casas de apostas, as permitidas e as bloqueadas, podem funcionar até o dia 10. O bloqueio ocorrerá no dia 11.