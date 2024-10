CBF divulga áudio do VAR em gol anulado de Gabigol: 'situação factual'

A CBF divulgou nesta quinta-feira (3) o áudio do VAR no gol anulado de Gabigol na vitória do Corinthians por 1 a 0 pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil.

O que aconteceu

O VAR analisou se houve toque de Gabigol antes da bola entrar no gol. O lance aconteceu aos 26 minutos do segundo tempo, e o Flamengo já vencia por 1 a 0.

Na sequência, o VAR traçou as linhas no "calcanhar" do lateral Hugo e no "ombro" de Gabigol. Rodolpho Toski Marques era o responsável pelo árbitro de vídeo na partida.