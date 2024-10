Flamengo massacrou o Corinthians na Copa do Brasil? Comentaristas divergem

Vitão: 'Corinthians pode ganhar do Flamengo na Neo Química Arena'

O Flamengo é melhor que o Corinthians e venceu por um gol. Eu discordo completamente da análise do Tironi. Foi um jogo com duas bolas na trave pra cada lado, um time chutou uma bola que o outro tirou em cima da linha, o centroavante sai na hora que perde um gol cara a cara, então esse 4 a 0 foi um jogo que eu não assisti. O Flamengo foi bem melhor no primeiro tempo, só que é futebol, não é boxe. Em chances de gol, foi bastante parecido o número de chances. Hugo fez três milagres, mas foi 1 a 0 porque ele falhou no gol, senão era 0 a 0. Ele foi adivinhar o canto e a bola entrou, o gol do Flamengo foi uma falha do goleiro. Foi isso que eu vi.

O Flamengo foi melhor no primeiro tempo, mas o segundo tempo foi bem equilibrado, achei o Flamengo melhor até que o Corinthians, mas em chances de gol foi equilibrado e na Neo Química Arena o Corinthians pode ganhar por um gol tranquilamente. Fácil não é, mas dizer que acabou, com uma vitória por um gol fora de casa? Não concordo não. Vitor Guedes

Vitão: Corinthians teve tática de café com leite e escalação patética

Vitor Guedes criticou as escolhas de Ramón Diaz na derrota do Corinthians por 1 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil. Segundo Vitão, o Timão entrou em campo com a "tática café com leite", mas priorizou o Brasileiro e volta vivo para casa para decidir a vaga na final.