Governo fixa data para clubes com bets vetadas 'limparem' uniformes

O Ministério da Fazenda estabeleceu um prazo máximo para as casas de apostas barradas encerrarem suas operações no Brasil. Além de saírem do ar, elas não poderão mais aparecer nos espaços de patrocínios em camisas de clubes de futebol.

O que aconteceu

As bets que não estão na lista de autorizadas pelo governo não poderão mais operar no país a partir de 11 de outubro. Elas, então, estarão suspensa em dez dias. A determinação foi feita pela Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculado à Fazenda.

Essas empresas precisam deixar suas plataformas disponíveis para saques até o dia 10 de outubro. Tais bets ficarão proibidas de funcionar e precisam devolver o dinheiros dos apostadores.