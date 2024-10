Barrada, Esportes da Sorte ia injetar mais de meio bilhão nas Séries A e B

Ela deve sair do ar até dia 11 de outubro, segundo o Ministério da Fazenda. A Esportes da Sorte afirma que cumpriu com todas as exigências desde o dia 20 de setembro e busca retificação, mas o UOL apurou que a empresa não adotou as medidas necessárias dentro do prazo estipulado pelo governo federal.

Outras bets que patrocinam times das duas primeiras divisões também foram barradas. São elas: Stake (Juventude), Betvip (Sport), Dafabet (Guarani) e Reals (Amazonas e Coritiba).