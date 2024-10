Bets patrocinadoras de times do Brasileiro são proibidas de atuar. E agora?

De acordo com a apuração do UOL Esporte, a Esportes da Sorte e a Reals alegam que cumpriram todos os requisitos junto ao Ministério da Fazenda e aguardam pela regularização na lista definitiva de empresas autorizadas.

Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as casas de apostas que ainda estão em processo de credenciamento "poderão permanecer em operação atendendo à regulamentação, e, caso não venham a ser credenciadas até o final do ano ou não paguem a outorga, também sairão do ar".

Ao todo, foram autorizados 193 sites vinculados a 89 empresas de apostas no país. As bets que não aparecem na lista do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) não podem mais operar no Brasil até que consigam autorização do governo.

Por fim, o advogado Leandro Pamplona destaca que as medidas adotadas pelo governo são boas e buscam proteger o apostador e o operador.

"Em suma, as medidas são boas. Poderia questionar uma ou outra exigência, mas o importante é que tudo caminha para a regulação com o objetivo de proteger o apostador e o operador, evitando a demonização do setor que temos visto nos últimos dias. Já existem várias portarias da SPA estabelecendo regras que vão desde a publicidade até a prevenção à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e à proliferação de armas de destruição em massa (PLD/FTP). É importante destacar que somos um dos poucos países que proíbe apostas em algumas modalidades de jogos. São mais de 70 anos de proibição. Logo, essa questão é recente em todas as suas áreas. Como costumo dizer, já pulamos do avião, agora é abrir o paraquedas, ou seja, não adianta questionar a proibição ou liberação; precisamos, agora, estabelecer regras claras evitando manipulação de resultados, fraudes, lavagem de dinheiro e outras situações negativas para o setor e,

