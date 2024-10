Santos, Grêmio, Flu e mais três lançam uniformes em alusão ao Outubro Rosa

Parte da renda será revertida para a Femama. Os valores dos trajes não foram divulgados pela fornecedora esportiva.

É o quarto ano de parceria entre Umbro e a instituição — em todos eles, houve trajes especiais em alusão à conscientização sobre a doença.

Queremos ampliar cada vez mais o diálogo sobre o câncer de mama, levando informação para diferentes segmentos da sociedade. A Umbro tem sido uma grande parceira neste trabalho, promovendo a conscientização através das camisetas alusivas ao Outubro Rosa e dos conteúdos compartilhados sobre o tema Dra. Maira Caleffi, mastologista e Presidente Fundadora da Femama