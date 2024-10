New Balance lança 14ª versão de tênis icônico com foco em inovação; conheça

O tênis traz novidades na ventilação, com mais áreas respiráveis em zonas estratégicas, e entressola desenvolvida com a tecnologia Fresh Foam X, com maior amortecimento.

Já a lingueta é anexada ao cabedal para evitar movimentos indesejados — e até acidentes. Há também detalhes refletivos, que garantem maior visibilidade durante corridas e caminhadas noturnas.

O tênis da New Balance chega ao mercado com preço sugerido de R$ 1.199,99. A comercialização inicia na segunda-feira (14).