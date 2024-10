City vence eslovacos com quatro gols, três bolas na trave e jovem inspirado

Foden amplia. Dominante diante de um adversário recuado, o City não demorou para balançar as redes novamente, desta vez com Foden. O meia-atacante acionou Doku, disparou e recebeu na entrada da área antes de deslocar Takac com bastante tranquilidade: 2 a 0.

Foden comemora gol em Slovan Bratislava x Manchester City, duelo da Champions League Imagem: Joe Klamar / AFP

Traves travam o terceiro. Imparável, a equipe de Pep Guardiola acertou a trave três vezes em um intervalo de 15 minutos. Primeiro com Doku, que fez o poste tremer em chute de perna esquerda; depois com Foden, que ficou no quase mesmo com o goleiro rival falhando na rebatida, e por último com Gundogan, que carimbou o travessão.

Haaland aparece e marca. Discreto na etapa inicial, o norueguês foi o responsável por aumentar o placar na volta dos vestiários. Ele recebeu lindo passe de Rico Lewis pelo meio, invadiu a área, deixou Takac no chão e empurrou para o gol vazio: 3 a 0.

Haaland comemora gol do Manchester City sobre o Slovan Bratislava em duelo da Champions Imagem: Christian Bruna/Getty Images

Jovem faz história. Cria da base do City que voltou de empréstimo do Sheffield para a atual temporada, o meio-campista McAtee substituiu Haaland e precisou de apenas 15 minutos para balançar as redes pela primeira vez com a camisa de Manchester. O jovem de 21 anos