Botafogo sofre, mas supera o Carabobo e vence a primeira pela Libertadores

Derrotado na primeira rodada da Libertadores, o Botafogo se recuperou ao vencer o Carabobo, da Venezuela, na noite desta terça-feira. Jogando no Engenhão, o Alvinegro fez 2 a 0 com Patrick de Paula, cobrando falta, e Matheus Martins.

A equipe carioca pressionou bastante em busca do gol, mas seguidas falhas de seus homens de frente não permitiram ao time alcançar a vitória antes dos minutos finais. Com o resultado, o Fogão respira na tabela e soma os primeiros três pontos. Agora, o time se encontra em segundo, atrás do Estudiantes, que apresenta a mesma quantidade, mas com saldo de gols superior e uma partida a menos. O Carabobo, por sua vez, seguiu em último, ainda sem pontos.

O Botafogo voltará a atuar pela Libertadores somente no dia 23 de abril, quando visitará o Estudiantes, em La Plata, na Argentina. Antes, disputará três rodadas do Brasileirão, contra Bragantino, no próximo sábado, São Paulo e Atlético Mineiro.