Botafogo desencanta na Libertadores diante do Carabobo com sofrimento e brilho de reservas

Atual campeão, o Botafogo sofreu, desperdiçou muitas chances claras, mas anotou no fim, com Patrick de Paula e Matheus Martins, para desencantar na atual edição da Copa Libertadores com 2 a 0 sobre o frágil Carabobo, no Engenhão. Os heróis da noite saíram do banco de reservas para aliviar a situação da equipe após os 40 minutos.

Depois de largada com derrota por 1 a 0 diante da Universidad de Chile, fora de casa, a aposta botafoguense era na força da torcida no Engenhão por uma reabilitação diante do candidato a saco de pancadas do Grupo 1 que ainda tem o Estudiantes. Mas foram muitas oportunidades boas perdidas, algumas bastante claras e com falhas por falta de capricho. Com tantos erros, o clima ficou tenso até os minutos finais, quando Patrick de Paula pediu a bola, cobrou a falta com força e acertou no canto do goleiro Bruera para abrir o caminho do triunfo. Matheus Martins, no último lance, definiu o placar.

Após o desencanto, agora o Botafogo se dedica ao Brasileirão, no qual encara Red Bull Bragantino e Atlético-MG fora de casa, com duelo com o São Paulo, no Engenhão, entre eles, até voltar a pensar na competição sul-americana, na qual visitará o Estudiantes no dia 23 de abril.