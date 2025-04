Botafogo bate Carabobo com gols dramáticos no fim e respira na Libertadores

Botafogo bota fogo. Os brasileiros voltaram para a etapa final mais elétricos e demoraram apenas dois minutos para atormentar a zaga rival: Artur invadiu a área pela ponta direita e cruzou para Mastriani, que ficou a centímetros de conseguir o cabeceio. Pouco depois, Alexander Barboza foi o responsável por assustar.

Choque feio e ambulância em campo. A partida ganhou contornos dramáticos na casa dos 12 minutos, quando Mastriani e Neira protagonizaram um choque de cabeças após cruzamento de Alex Telles. O jogador do Carabobo levou a pior e caiu desmaiado, gerando desespero por parte dos atletas. A ambulância foi chamada e retirou o zagueiro — que já havia acordado após intervenção médica — do gramado. Ele foi substituído por Aponte, e o confronto foi reiniciado cinco minutos depois.

Neira, do Carabobo, deixou jogo contra o Botafogo de ambulância após choque de cabeça com Mastriani Imagem: Pablo PORCIUNCULA / AFP

Trave volta a aparecer (duas vezes). A equipe venezuelana se aventurou pela ponta esquerda e, por capricho, não abriu o placar: Cañozales acionou Pérez, que dominou e, com certo espaço, arriscou de fora da área. A bola pegou um efeito, surpreendeu John e carimbou o travessão dos mandantes. A resposta veio com Barboza, que também parou no poste.

Patrick de Paula desafoga, e Matheus Martins completa. O Botafogo arrancou a vitória a partir da estrela solitária de Patrick de Paula. O meio-campista, que havia sido acionado no lugar de Marlon Freitas, cobrou falta de muito longe e viu a bola desviar na barreira antes de terminar nas redes de Bruera, que ficou estático. O 2 a 0 surgiu com Matheus Martins, já no último lance.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2x0 CARABOBO

Data e horário: 8 de abril, às 19h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Grupo A da Libertadores

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Cristian Lescano (EQU) e Dennys Guerrero (EQU)

VAR: Franklin Congo (EQU)

Cartões amarelos: não houve

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Patrick de Paula (BOT), aos 43 min do 2° tempo; Matheus Martins (BOT), aos 53 min do 2° tempo