Hernan: São Paulo não dificultaria muito saída de Zubeldía para o Boca

O Zubeldía tem contrato até o final de 2025, e me disseram que se o Boca chegasse hoje para contratar o Zubeldía, o São Paulo abriria conversas normalmente. Vai ser feita uma análise do trabalho no final de temporada, mas me arrisco a dizer que não haveria um debate muito grande no São Paulo de segurar o Zubeldía se viesse um convite do Boca. Acredito eu que não haverá esse convite.

Segundo Hernan, Zubeldía é bem avaliado pelo Boca, mas dois ex-jogadores do clube estão à frente para assumir a equipe. "Zubeldía não é hoje um nome forte", disse o colunista do UOL.

Ontem, eu trouxe a notícia aqui no UOL Esporte do interesse do Boca Juniors no Zubeldía. O Zubeldía não é um candidato forte, não é um nome forte para assumir o Boca, ele está numa lista na pasta do Riquelme, que é o presidente do Boca, com vários nomes. O Zubeldía está lá, tanto que a imprensa argentina já fala sobre o nome dele na lista do Boca Juniors.

Zubeldía chama atenção por ter chegado até às quartas de final com o São Paulo na Libertadores e já tinha um trabalho muito bem avaliado quando foi campeão da Sul-Americana jogando pela LDU, em cima do Fortaleza. O Zubeldía não é hoje um nome forte, o Fernando Gago e o Schelotto são os dois nomes mais citados na Argentina, mais fortes para assumir o Boca, mas o Zubeldía faz parte dessa lista. André Hernan

