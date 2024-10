Vinicius Cascone assume diretoria de negócios jurídicos do Corinthians

O profissional foi um dos responsáveis pela negociação de Memphis Depay, a contratação mais midiática do clube na temporada.

Vinicius é advogado, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e sócio da Cascone Advogados Associados há 18 anos. Ele também é especialista em Direito Sindical pela Fundação Escola da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul.